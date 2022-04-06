Evde bulduğu böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk yaşam savaşı veriyor - Haberler

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Evde bulduğu böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk yaşam savaşı veriyor

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Bursa'da evde dolabın arkasında bulduğu jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki çocuk, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören talihsiz çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Ergül Sokak'ta meydana gelen olayda Ömer Faruk Ö., evde dolabın arkasında bulduğu jel halindeki böcek ilacının bir kısmını yedi. Bu sırada odaya giren annesi, Ömer Faruk'un elindeki böcek ilacını aldı.

Evde bulduğu böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk yaşam savaşı veriyor

RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Ömer Faruk Ö. bir süre sonra rahatsızlanınca annesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk, durumu ağırlaşınca da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Faruk'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Akhisar, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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