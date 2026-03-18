Ev hapsi cezasını ihlal eden hükümlü dolmuşta yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve ev hapsi cezasını ihlal eden Murat Y. (48) dolmuşta yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve ev hapsi kurallarına uymayan Murat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları firari hükümlünün dolmuşla yolculuk yaptığını tespit etti. Kırsal Cerrah Mahallesi'ne gelen dolmuştaki Murat Y., yakalandı.

