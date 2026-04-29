Ev Hapsindeyken Gözaltına Alınan Hkp Genel Başkanı Nurullah Efe İçin Tutuklama Talebi

Ev hapsindeyken "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla evinden gözaltına alınmış, 11 Mart'ta yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Nurullah Efe, dün akşam saat 19.00 sularında yeniden evinden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, öğle saatlerinde ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Efe savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıyı muhaliflere karşı bir operasyon silahına dönüştüren AKP'giller ne yaparlarsa yapsınlar, genel başkanımızın ve partimizin mücadelesini asla engelleyemeyecektir" denildi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Yıllarca unutulmayacak görüntü!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!