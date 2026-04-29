Ev Hapsindeyken Gözaltına Alınan Hkp Genel Başkanı Nurullah Efe İçin Tutuklama Talebi

(İSTANBUL) - Ev hapsindeyken "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla evinden gözaltına alınmış, 11 Mart'ta yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Nurullah Efe, dün akşam saat 19.00 sularında yeniden evinden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, öğle saatlerinde ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Efe savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıyı muhaliflere karşı bir operasyon silahına dönüştüren AKP'giller ne yaparlarsa yapsınlar, genel başkanımızın ve partimizin mücadelesini asla engelleyemeyecektir" denildi.

Kaynak: ANKA