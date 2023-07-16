Gaziantep'te bir nakliye firmasına ait ev eşyasının yüklü olduğu kamyonet bilinmeyen nedenle çıkan yangında ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. Yanan araç seyir halinde su bulmaya çalıştı.

Ev eşyası taşıyan kamyonet alev alev yandı

Yanan araç seyir halinde su bulmaya çalıştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir nakliye firmasına ait ev eşyasının yüklü olduğu kamyonet bilinmeyen nedenle çıkan yangında ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. Yanan araç seyir halinde su bulmaya çalıştı

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Beykent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halinde ilerlerken aracın ev eşyası yüklü dorse bölümünden yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine Gaziantep Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa süreli çalışmanın ardından yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından kamyonetin içindeki eşyalarda küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.