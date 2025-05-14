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Eurovision'da Filistin Bayraklarıyla Dayanışma Gösterisi

Eurovision'da Filistin Bayraklarıyla Dayanışma Gösterisi
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İsrail'in katılımının tartışmalara yol açtığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde, izleyiciler Filistin bayrakları açarak Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi. Yarışmanın organizatörü EBU, İsrail'in katılımı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

İsrail'in katılımı nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalini salonda izleyenler, Filistin bayrakları açarak Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.

İsviçre'nin Basel kentinde 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalini salonda takip eden bazı seyirciler, Filistin bayrağı açarak Gazze'deki duruma dikkati çekti.

17 Mayıs'taki büyük finalle gelecek senenin ev sahibinin belirleneceği yarışmaya Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını sürdüren İsrail'in katılımı tepki çekiyor.

İsrail'in yer almadığı ilk yarı finalde, birçok performans sırasında ve sonrasında Filistin bayrağı ekranlara yansıdı.

15 ülkenin sahne aldığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna büyük finale yükselmeyi başarırken, Azerbaycan, Slovenya, Belçika, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise yarışmaya veda etti.

Basel'de üst düzey güvenlik önlemi

Basel'de, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Organizasyonun neden olabileceği potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışacağı bildirildi.

Basel Kantonu, etkinlik boyunca yaklaşık 1300 polis memurunun görev yapacağını ve bu kapsamda İsviçre ordusunun da 40 askerle destek sağlayacağını duyurdu.

Öte yandan, Fransız ve Alman güvenlik güçlerinin de bazı görevlerde yer alacağı belirtildi.

İsrail'in Eurovision'a katılması tepki çekiyor

Basel kentinde 13-17 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için 15 Mayıs'taki ikinci yarı finalde yarışacak.

Yarışmanın organizatörü olan EBU, Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle 2022 yılından bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oluyor.

Yarışmanın düzenlendiği Basel kenti, İsrail'in katılımını hedef alan Filistin yanlısı protestolara sahne oluyor.

Açılış törenine İsrail karşıtı protestolar damga vurmuştu

Basel Belediye Binası önünde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurmuştu.

Açılış töreniyle Eurovision haftası resmen başlarken, 37 ülke delegasyonuna hitaben "hoş geldiniz" konuşması yapılmıştı.

Katılımcılar, selamlamanın ardından buradan klasik tramvaylara bindirilerek törenin devamı için "Eurovision köyüne" geçmişti.

Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini almıştı.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan ve İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep eden göstericiler, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı sloganlar attı.

Göstericilerden biri, Filistin bayrağıyla yarışmaya İsrail adına katılan delegasyonunun içerisinde bulunduğu trenin önünde oturarak tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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