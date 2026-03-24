Europol, göçmen kaçakçılığıyla mücadele için yeni merkez kurdu

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine istihbarat, koordinasyon ve operasyon desteğinde bulunacak yeni bir göçmen kaçakçılığıyla mücadele merkezi kurulduğunu bildirdi.

Europol'den yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin giderek artan bir şekilde çevrim içi ortamda faaliyet gösterdiği, suçlarının reklamını yaptığı ve göçmenleri hayatlarını tehlikeye sokan yolculuklara çekmeye çalıştığı belirtildi.

Europol bünyesinde AB üye ülkelerine istihbarat, koordinasyon ve operasyon desteğinde bulunacak Avrupa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezinin (ECAMS) kurulduğu bildirilen açıklamada, merkezin veri odaklı, açık kaynak istihbaratıyla yürütülen mali soruşturmalara odaklanacağı aktarıldı.

ECAMS'ın göçmen kaçakçılığıyla mücadelede istihbarata dayalı yaklaşım üzerine kurulduğu kaydedilen açıklamada, "ECAMS, (AB'ye) üye ülkelerden ve ortaklardan gelen verileri gelişmiş analitik araçlarla birleştirerek araştırmacıların suç şebekelerini haritalamasına, suçu mümkün kılan diğer kişileri belirlemesine ve yüksek riskli hedeflere öncelik vermesine olanak tanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, göçmen kaçakçılığının artık fiziksel yollarla sınırlı olmadığı, suç örgütlerinin dijital alanda da faaliyet gösterdiği vurgulanarak, ECAMS bünyesinde çevrim içi platformlarla işbirliği ve gelişmiş analitik inceleme tekniklerinin kullanılacağı aktarıldı.

ECAMS'ın suç örgütlerinin varlıklarının izlenmesi, dondurulması ve el konulması işlemlerine yardımcı olarak bu örgütlerin "ekonomik temellerini bozacağı" belirtilen açıklamada, merkezin ayrıca uluslararası ortaklarla işbirliğini de güçlendireceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, ECAMS'ın 2016'da kurulan Avrupa Göçmen Kaçakçılığı Merkezinin (EMSC) deneyimlerine dayanarak oluşturulduğu ve "hızla değişen tehdide uyum sağlama açısından Europol'ün çalışmalarında yeni aşamayı" temsil ettiği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Europol Genel Direktörü Catherine de Bolle, suç ortamı değiştikçe buna yanıtın da gelişmesi gerektiğinin altını çizerek, Europol'ün çabalarının güçlü operasyonel istihbarat ve küresel düzeyde yakın işbirliğiyle desteklenmesinin şart olduğunu kaydetti.

De Bolle, ECAMS'ın Europol'ün AB üyesi ülkelere destek verme kapasitesini geliştirdiğine, "karmaşık ve sürekli" değişen göçmen kaçakçılığı tehdidine karşı ortak mücadeleyi güçlendirdiğine işaret etti.