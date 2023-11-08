Euclid Uzay Teleskobu'nun Nefes Kesici Görüntüleri Paylaşıldı

Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni fırlatılan Euclid Uzay Teleskobu, evrenin karanlık sırlarını aydınlatan nefes kesici görüntüler çekti. Teleskop, devasa bir gökada kümesi ve kozmosun geniş yapısının muhteşem anlık görüntülerini ortaya koydu. Euclid Misyonu'nun sadece başlangıcı olan bu görüntüler, gelecek on yılda milyarlarca galaksiyi inceleyecek ve evrenin yaşamının büyük bir kısmını kapsayan üç boyutlu görüntüler oluşturacak.

Euclid Uzay Teleskobu'nun lansmandan yalnızca dört ay geçti. Uzay teleskobu çok kısa bir süre göreve başlamış olmasına rağmen hızlıca görevine başladı. Avrupa Uzay Ajansı ESA, yeni teleskobun çektiği nefes kesici görüntüleri bilim dünyasıyla paylaştı. ESA'nın en yeni teleskopundan alınan görüntüler evreninin karanlık sırlarını aydınlatıyor. İşte detaylar…

Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni fırlatılan Euclid Uzay Teleskobu uzayın gizemini aydınlatıyor!

Bu yeni uzay fotoğraflarıyla birlikte ESA Kahraman takımyıldızındaki devasa bir gökada kümesini tüm dünya ile paylaştı. Ayrıca sayısız yıldızla dolu bir küresel küme ve muhteşem Gökada dahil olmak üzere, kozmosun geniş yapısının muhteşem anlık görüntülerini ortaya koymayı başardı.

Öklid misyon liderleri bugün ilk görüntüleri Almanya'nın Darmstadt kentindeki ESA Uzay Operasyon Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte duyurdu. ESA'nın bilim programı başkanı Carole Mundell görüntüleri tanıttı. "Bugün ikonik bir gün. Misyonumuzdaki tüm mühendislik kilometre taşlarına ulaştık. Sonunda bilim misyonumuza girebiliyoruz" dedi.

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Mundell ve meslektaşları uzay teleskopunun evrenin büyük ölçekli yapısını inceleme potansiyelini vurguladı. ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, "Öklid'in bize vereceği bilgileri, özellikle de karanlık madde ve karanlık enerjinin gerçekte ne olduğunu anlamamızı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Francis Bernardeau Euclid Konsorsiyumu başkan yardımcısıdır. Ayrıca CEA Paris-Saclay'de astrofizikçi olarak görev yapıyor. Bu görüntülerle ilgili olarak "Bu büyük bir başarı. İlk görseller harika. Kalite ve hassasiyet açısından beklentileri karşılıyorlar. Bu nedenle görevin geri kalanı için çok umutluyuz." dedi.

Bilim insanları, bu görüntüleri Euclid Misyonu'nun sadece başlangıcı olarak görüyorlar. Bu on yılın sonunda teleskop, buna benzer milyarlarca galaksiyi inceleyecek. Bu sayede gökyüzünün yaklaşık üçte birini belki de daha fazlasını ayrıştıracak. Ayrıca 10 milyar yıllık kozmik zamana bakacak. Bu görüntüler bir araya geldiğinde ise evrenin yaşamının büyük bir kısmını kapsayan benzeri görülmemiş üç boyutlu görüntülerini oluşturacak.

Bu uzay fotoğrafları, Euclid'in nesneleri aynı anda optik ve yakın kızılötesi dalga boylarında fotoğraflıyor. Bu sayede iki cihazının hassasiyeti de gözlemlenebilecek. Ayrıca bu teleskop nesnelerin spektrumlarını veya çeşitli dalga boylarında yayılan ışığın yoğunluğunu gösteren grafikleri de ölçüyor. Bu ölçümler, diğer şeylerin yanı sıra bir nesnenin mesafesini ve kimyasal bileşimini gösteriyor.