EÜ'de tarım zirvesi düzenlendi

Ege Üniversitesi (EÜ) Tarım Topluluğu tarafından düzenlenen Ege Tarım Zirvesi 2026, Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Topluluklarını Destekleme ve İş Birliği Programı kapsamında desteklenen zirve, kamu, üniversite ve sanayi temsilcilerini bir araya getirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, etkinliğin açılışında tarımı akademik bir alanın ötesinde, sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliğinin temel yapı taşı olarak gördüklerini belirtti.

Bilimsel gelişmelerin ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasının tarımın geleceğini güvence altına almak adına önemli olduğunu ifade eden Alcı, "Ege Tarım Zirvesi'yle kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendirerek tarım sektöründe geliştirilen bilgi ve teknolojilerin somut çıktılarla üretime ve verimliliğe yansımasını, nihayetinde toplumsal faydaya dönüşmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde kuraklıkla mücadele, tarımda su yönetimi stratejileri, tohumculuk ve tarımda kadının rolü gibi konular ele alındı.