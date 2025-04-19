Etna Yanardağı Güçlü Kül ve Lav Püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, dün akşamdan bu sabah erken saatlere kadar güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, nisan ayı başından bu yana gözlenen volkanik hareketlilik sürüyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinde dün akşam yerel saatle 19.00 civarında başlayan kül ve lav püskürtme faaliyeti, bu sabah erken saatlere kadar devam etti.

Güneydoğu kraterinden sızan magma, yanardağın yamacından güneydoğu yönünde üç farklı kola ayrılan bir lav akışına yol açtı.

Yerel kaynaklar, Etna'daki patlamaların çıkardığı seslerin, yanardağın yamaçlarındaki birkaç köyde güçlü şekilde duyulabildiğini belirtti.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya Şubesi de yanardağdaki volkanik hareketliliği teyit etti.

Bu arada, basında yer alan haberlerde de bölgeden geçen uçaklar için Etna'daki volkanik faaliyet sebebiyle gece saatlerinde "turuncu" koduyla bir uyarı yayımlandığı bildirildi.

Etna yakınındaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'nın seferlerinin, yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği ve uçuşların sürdüğü belirtildi.

Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda bu son volkanik faaliyet, nisan ayındaki dördüncü faaliyet olarak kayıtlara geçti.

Yanardağda bu yıl şubat ayında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.