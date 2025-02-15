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Etiyopya ile Somali liderleri Addis Ababa'da görüştü

Etiyopya ile Somali liderleri Addis Ababa'da görüştü
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 38. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 38. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki görüşmede iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğini değerlendirdi ve bölgesel istikrarın önemini vurguladı.

Mahmud ile Ahmed, ayrıca teröre karşı yürütülen mücadele konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede iyi komşuluk ilişkileri, işbirliği ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılık vurgulandı.

Etiyopya ile Somali arasındaki kriz ve Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması, Somali yönetiminin tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler, sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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