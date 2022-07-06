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Etiyopya'daki Dostluk Parkı ziyaretçilerini bekliyor

AA - Gökhan Kavak - Güncel
Etiyopya'daki Dostluk Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan doğal güzelliklere sahip Dostluk Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan doğal güzelliklere sahip Dostluk Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Park Müdürü Dr. Tamrat Haile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın en önemli başkentlerinden Addis Ababa'da bulunan Dostluk Parkı'nın birçok çiçek ve ağaç çeşidine ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Doğal güzelliğinin yanında yerli ve yabancı ziyaretçileri bekleyen Dostluk Parkı birçok kişiye de iş imkanı sunuyor." diyen Haile, parkın faaliyete geçmesinin Etiyopya'nın tanıtılması açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Addis Ababa'nın Arat Kilo bölgesinde bulunan parkta koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet yolları bulunurken, konferans ve spor salonları ile restoran faaliyet gösteriyor.

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AA / Gökhan Kavak - Güncel

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