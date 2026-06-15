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Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

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Etiyopya'nın Amhara bölgesinde başkent Addis Ababa'ya giden bir yolcu otobüsü, yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanarak 28 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

ADDİS Etiyopya'nın Amhara bölgesinde, başkent Addis Ababa'ya giden yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Etiyopya polisinden yapılan açıklamaya göre, Dessie ile Kombolcha kentleri arasındaki "Harego" adıyla bilinen yol kesiminde sabah saatlerinde Addis Ababa'ya doğru seyreden yolcu otobüsü, yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazada şimdiye kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Semih Kemal
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