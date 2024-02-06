Etiyopya'da Kahramanmaraş depremi için anma programı düzenlendi

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Türkiye Mezunları Derneğinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat, Türkiye'nin Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar ve Türkiye mezunu Etiyopyalılar katıldı.

Büyükelçi Baran, programda yaptığı konuşmada, Türkiye mezunu Etiyopyalıların dayanışmasına değinerek, "Bu dayanışma, bizimle birlikte sevinen, bizimle birlikte üzülen Türkiye mezunlarının ülkemize olan sevgilerinin ve bağlılıklarının somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Baran, 6 Şubat'taki depremlerde Etiyopya'dan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmesi nedeniyle Etiyopya hükümetine teşekkür etti.

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Polat ise, "Deprem Türkiye'de oldu ama sarsıntısını tüm yürekler hissetti. Özellikle TİKA, YTB ve Diyanet Vakfı gibi kurumlar eliyle dokunduğumuz yürekler bu depremi derinden hissetti. Asrın felaketini yaşadık ama millet olarak dokunduğumuz yürekler sayesinde dünyaya asrın dayanışma örneğini de gösterdik." dedi.

Addis Ababa Din hizmetleri Müşaviri Cuhadar da depremden ders çıkarılması gerektiğini söyleyerek, "Bu acıları bir kez daha yaşamak istemiyorsak emaneti ehline vermemiz, işlerimizi daha titiz, daha düzgün yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Program, depremde hayatını kaybedenler için okunan dua ile sona erdi.