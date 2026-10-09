Etiyopya'da 20 polis memuruna TİKA destekli siber suç eğitimi verildi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Etiyopya'da 20 polis memuruna siber suçlarla mücadele eğitimi verildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı uzmanları tarafından yapıldı.

Eğitimde katılımcılara siber suçlarla mücadeleye ilişkin mevzuat, cezai yaptırımlar, suç türleri, suç işleme yöntemleri ve soruşturma teknikleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında bilgi ve belge temin süreçleri de ele alınırken, vaka çalışmalarıyla katılımcıların uygulamalı deneyim kazanmaları sağlandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan polis memurlarına düzenlenen törende sertifikaları takdim edildi.

Törene Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi ve Afrika Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Berk Baran ile Etiyopya Federal Polis Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Nebiyou Dagne Workneh katıldı.

Büyükelçi Baran, törende yaptığı konuşmada, eğitimin tek taraflı olmadığını, iki ülkenin polis memurları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandığını belirtti.

Workneh ise Türkiye ile Etiyopya polis teşkilatları arasındaki işbirliğinin ikili ilişkiler ve barış alanındaki ortak çalışmalar açısından örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA