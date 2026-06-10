Haberler

Başkentte bıçakla kavgada 16 yaşındaki genç öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Etimesgut'ta bir parkta çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi K.A. (16) hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli T.E. ve babası gözaltına alındı. Baba Hanifi Ataman adalet çağrısında bulundu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta lise öğrencisi T.E. (17) ile K.A. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E, K.A.'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, şüpheli T.E. ile babası B.E.'yi gözaltına aldı.

"Bu çocuk katliamları yalvarıyorum bitsin"

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın babası Hanifi Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Eryaman'da lise öğrencisi olduğunu, parkta kız arkadaşı ile gezdiğini söyledi.

Bu esnada oğlunun kendilerine laf atanların yanına gittiğini belirten Ataman, "Bildiğimiz kadarıyla bir tane sarhoş, laf atıyor bunlara. Benim oğlum da yanına gidiyor, 'Niye laf atıyorsun' diye. Ondan sonra da oğlu geliyor arkadan. Benim oğlumun kalbine iki tane bıçak saplıyor ve benim oğlumu orada öldürüyor." diye konuştu.

Ataman, adaletin yerini bulmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan adalet istiyorum, adalet yerini bulsun. Ciğerim yandı. Beni bitirdiler. Hak ettiği cezayı alsın. Ben sadece bunu istiyorum. Artık bu çocuk katliamları yalvarıyorum bitsin. Benim içim, ciğerim yandı, başkalarının yanmasın. Adalet yerini bulsun. Bu çocuk katliamları bitsin artık."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı

Direkte can pazarı! Baş aşağı asılı kaldı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor