Haberler

Ankara'da kuyumcuda silahlı soygun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Etimesgut'ta bir kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen kimliği belirsiz kişi, bir miktar altını alıp tabancayla tehdit ederek kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına silahla gelen kişi, bir miktar altını aldıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Piyade Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya müşteri olarak geldi.

Zanlı, kuyumcudan alışveriş bahanesiyle bir miktar altını aldıktan sonra yanında getirdiği tabancayı dükkan sahibine doğrultarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kuyumcu dükkanında inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı

Hastaneden bebek kaçırmaya kalktı, olayın ardından dram çıktı
Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız

Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama