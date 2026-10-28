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Etimesgut'ta drift soruşturmasında 16 şüpheliden 14'üne ev hapsi verildi

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Ankara'da araçlarıyla drift attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Etimesgut ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ev hapsi adli kontrolü talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi kararı verildi.

Haber: Eda KOÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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