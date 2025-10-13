Etimesgut'ta AVM'de Kavga: Sandalyeler Havada Uçuştu

ANKARA'nın Etimesgut ilçesindeki bir AVM'de iki grup arasında 'Ne bakıyorsun' sözleriyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin yemek katında oturan iki grup arasında 'ne bakıyorsun' sözleriyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sandalyeleri fırlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Kavga, cep telefonuyla kayda alındı.