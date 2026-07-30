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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Başkan Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Başkan Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında
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'HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, belediyeye yönelik operasyonun ardından belediye binası önünde açıklama yaptı.

'HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, belediyeye yönelik operasyonun ardından belediye binası önünde açıklama yaptı. Keyvan, süreci hukukun üstünlüğü, adalet ve masumiyet karinesi çerçevesinde yakından takip ettiklerini belirterek, "Yargı süreçlerinin şeffaf, tarafsız ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi kamu vicdanının en önemli beklentisidir. Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak, yalnızca hukuk ilkeleri doğrultusunda sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Başta Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu olmak üzere belediye başkan yardımcılarımızın, belediye meclis üyelerimizin ve belediyede beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın daima yanındayız. Belediye Başkanlığımız, Belediye Meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte Etimesgut halkımıza kesintisiz olarak hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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