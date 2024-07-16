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Et yiyen dev çekirge ile sohbet gülümsetti

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Elazığ'ın Palu ilçesinde dev çekirge ile karşılaşan bir kişinin sohbeti izleyenleri güldürdü.

Et yiyen dev çekirge ile sohbet gülümsetti

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde dev çekirge ile karşılaşan şahsın, sohbeti izleyenleri güldürdü.

Elazığ'ın Palu ilçesinde arı kovanlarına bakmaya giden Memet Şekerci, kovanlarının bulunduğu alanda dev bir çekirge gördü. Daha öncede etçil çekirge ile karşılaşan Şekerci, yine kayda alarak sohbet etti. Şekerci'nin sohbeti gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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