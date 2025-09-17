Eşya Yüklü Kamyonun Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

AVCILAR'da eşya yüklü kamyonun arkasında iki kişinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Görüntü, Ambarlı Mahallesi'ndeki Sarı Zeybek Caddesi'nde kaydedildi. Görüntülerde ev eşyaları yüklü kamyonun üstüne bir yatağın bağlanmadan koyulduğu görülüyor. İki kişi ise hiçbir güvenlik önlemi almadan kamyonun üzerinde yolculuk yapıyor. Zaman zaman hızlanan kamyondaki yatağın havalandığı da görülüyor. Trafikteki diğer sürücüler, bu tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.