Eşya Yüklü Kamyonun Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

Avcılar'da eşya yüklü bir kamyonun arkasında hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yapan iki kişi görüntülendi. Kamyonun üstündeki yatağın yolculuk sırasında havalandığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

AVCILAR'da eşya yüklü kamyonun arkasında iki kişinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Görüntü, Ambarlı Mahallesi'ndeki Sarı Zeybek Caddesi'nde kaydedildi. Görüntülerde ev eşyaları yüklü kamyonun üstüne bir yatağın bağlanmadan koyulduğu görülüyor. İki kişi ise hiçbir güvenlik önlemi almadan kamyonun üzerinde yolculuk yapıyor. Zaman zaman hızlanan kamyondaki yatağın havalandığı da görülüyor. Trafikteki diğer sürücüler, bu tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
