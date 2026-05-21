Estonya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e tepki

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin "şok edici ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Tsahkna, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Sumud Filosu üyelerine yönelik "aşağılayıcı" tutumunun "şok edici ve kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Aktivistlerin insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun bir biçimde tam saygı çerçevesinde muamele görmesi gerektiğini aktaran Tsahkna, "Gazze'deki insani durumdan derin endişe duymaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir, engelsiz insani yardımın girişine izin verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Tsahkna, Gazze'de barışın tesis edilmesi, yardımların erişiminin sağlanması ve uluslararası hukukun korunması için diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler gelmişti.