Estonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

(ANKARA) - Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. İki bakanın görüşmesinde, "Türkiye-Estonya ilişkileri, Avrupa güvenliği, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi gibi bölgesel konuların ele alınması" bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşıyla Ankara'da görüşecek.

Bakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye ve Estonya arasında askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanında güçlenmekte olan iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki stratejik rolüne dikkat çekmesi, yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hayata geçirilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki öncelikli konuları ele alması, Estonya'nın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine uzun yıllardır verdiği desteğin takdirle karşılandığını belirtmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel sona erdirilmesi ve adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini iletmesi, Gazze'de varılan ateşkesin sürdürülmesinin ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının, bölgedeki kırılgan insani durumun iyileşmesi bakımından hayati önem taşıdığını vurgulaması, Gazze'nin yeniden imarına yönelik uluslararası çabaların hız kazanmasının önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Bakan Hakan Fidan'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasının, 10 Mart Mutabakatı'nın ivedilikle hayata geçirilmesinin, Suriye Hükümeti'nin terörle mücadele çabalarının merkezinde yer alması gerektiğinin ve Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların bir an evvel kaldırılmasının elzem olduğunun da altını çizmesi bekleniyor.