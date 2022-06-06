Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da

AA - Hasan Esen - Güncel
 - Güncelleme:

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın gelişi Konuk heyet İNGİLTERE - Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İngiltere'yi ziyaret ederek Başbakan Boris Johnson ile görüştü.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın gelişi

Konuk heyet İNGİLTERE - Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İngiltere'yi ziyaret ederek Başbakan Boris Johnson ile görüştü. Muhafazakar Parti liderliği için bu akşam hakkında güven oylaması yapılacak olan Johnson, mevkidaşını karşılamak için alışılmışın dışında Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde beklemedi.

AA / Hasan Esen - Güncel

Boris Johnson England Estonya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title