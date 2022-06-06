Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın gelişi Konuk heyet İNGİLTERE - Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İngiltere'yi ziyaret ederek Başbakan Boris Johnson ile görüştü. Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın gelişi Konuk heyet İNGİLTERE - Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İngiltere'yi ziyaret ederek Başbakan Boris Johnson ile görüştü. Muhafazakar Parti liderliği için bu akşam hakkında güven oylaması yapılacak olan Johnson, mevkidaşını karşılamak için alışılmışın dışında Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde beklemedi. AA / Hasan Esen - Güncel Boris Johnson England Estonya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.