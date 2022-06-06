Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da - Haberler

Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da
AA - Hasan Esen - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın gelişi Konuk heyet İNGİLTERE - Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İngiltere'yi ziyaret ederek Başbakan Boris Johnson ile görüştü.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın gelişi
Konuk heyet İNGİLTERE - Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İngiltere'yi ziyaret ederek Başbakan Boris Johnson ile görüştü. Muhafazakar Parti liderliği için bu akşam hakkında güven oylaması yapılacak olan Johnson, mevkidaşını karşılamak için alışılmışın dışında Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde beklemedi.
AA / Hasan Esen - Güncel