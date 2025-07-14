Essex'te Küçük Uçak Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Essex'te Küçük Uçak Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde yer alan Londra Southend Havalimanı'ndan dün havalanan küçük uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde yer alan Londra Southend Havalimanı'ndan havalanan küçük bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü.

BÜYÜK BİR PATLAMAYLA ALEV ALDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen olayda Beech B200 Super King Air tipi uçak, kalkıştan hemen sonra yere çakıldı ve büyük bir patlamayla alev aldı. Uçağın, Hollanda'nın Lelystad kentine gitmek üzere havalandığı öğrenildi.

Essex'te Küçük Uçak Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

TAKSİ YAPTIĞI SIRADA PİLOT AİLESİNE EL SALLADI

Görgü tanıkları, uçağın kalkış öncesi taksi yaptığı sırada pilotun ailesine el salladığını ancak uçağın kısa süre sonra kontrolden çıktığını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın olay yerinde alevler içinde kaldığı görüldü.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya göre, kaza sonucunda uçakta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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