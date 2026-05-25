Kadın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, darbedilip hastaneye bırakılan 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle, Yargıtayın bozma kararının ardından ikinci kez yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığa verdiği cezanın gerekçesini açıkladı.

Mahkemenin gerekçesinde Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamı sonrası 5 Mayıs'ta yeniden yargılanan sanık Mustafa Bangiz'e "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen hükme direnilmesinin oy birliğiyle kararlaştırıldığı bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde sanık ile ailesinin, 29 Haziran 2023'te otomobille Toros Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Temir'in, acil servisteki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anlatılan kararda, adli tıp raporuna göre kadının ölüm nedeninin, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle "künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması" olduğu ifade edildi.

Bangiz'in, darbettiği Temir'i hastaneden önce evine götürdüğü belirtilen kararda, şu tespitler yer aldı:

"Maktulle uzun süredir sevgili olan, onun tüm hastalıklarını, hangi durumda hastalığının nasıl seyredip nasıl sonuçlar doğurduğunu bilen, fiziksel olarak maktulden güçlü durumda olan sanığın, vücudunun birden çok yerinde lezyon bırakacak ve beyin kanamasıyla sonuçlanan kafa travmasına neden olacak şekilde birden fazla kez vurduktan sonra bilincini yitiren sevgilisini vakit kaybetmeden hastaneye götürmek yerine kucağında eve taşıması, maktulü saatler sonra üçüncü şahısların müdahalesiyle hastaneye götürüp daha sonra kaçması, maktulde yaralanmalar ve araçta kan lekelerinin tespit edilmiş olması, maktulün sanık tarafından şiddetli şekilde darbedildiğini göstermesi gerekçesiyle sanığın, maktule yönelik eylemini öldürme kastı ile gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır."

Kararda, yeniden yargılamaya ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Mahkememizce bozma kararı sonrasında dosya üzerinden yeniden yapılan yargılamada önceki hükmünde direnilmesine oy birliğiyle karar verilerek sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işleniş biçimi, sanığın kasta dayanan kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç ve saikine göre eylemine uyan ilgili Türk Ceza Kanunu maddesi uyarınca 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İyi hal indirimi uygulanmadı

Bangiz'in yargılama sürecindeki beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulunulan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın dosya kapsamından anlaşılan sosyal ilişkileri, adli sicil kaydına yansıyan sabıka kayıtları nedeniyle ısrarlı olarak suç işleme eğilimi sergilemesi, sanığın pişmanlığını ifade etme yönünde söz ve davranış sergilememesi, tekerrüre esas sabıkasının bulunması, fiilden sonraki davranışları ile takdiri indirim sebeplerini öngören düzenlemenin yasal bir atıfet maddesi olmayışı gözetilerek takdiren iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir."

Olay ve dava süreci

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 29 Haziran 2023'te darbedildikten sonra otomobille Toros Devlet Hastanesi'ne götürülen 27 yaşındaki Temir, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün yaşamını yitirmişti. Temir'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Bangiz tutuklanmıştı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa 26 Mart 2024'te görülen karar duruşmasında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Hükmün temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "Sanığın, kasıt ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı" gerekçesiyle hukuka aykırı bulduğu kararı bozmuştu. Bozma ilamı sonrası 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan sanık, aynı cezaya çarptırılmıştı.