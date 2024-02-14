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Espiye Müftüsü Köyleri Ziyaret Etti

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Espiye Müftüsü Osman Gülbe, köylerdeki hasta, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret etti. Gülbe ve beraberindeki din görevlileri, 'Ulu Çınarlar' projesi kapsamında ilçeye bağlı Sakarya ve Değirmenağzı köylerindeki bazı hasta ve yaşlılara ziyarette bulundu. Gülbe, projenin kuşaklar arasında kaynaşmaya vesile olacağına inandığını söyledi. Sakarya köyü muhtarı Nurullah Turan ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, köylerdeki hasta, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret etti.

Gülbe ve beraberindeki din görevlileri, "Ulu Çınarlar" projesi kapsamında ilçeye bağlı Sakarya ve Değirmenağzı köylerindeki bazı hasta ve yaşlılara ziyarette bulundu.

Gülbe, projenin kuşaklar arasında kaynaşmaya vesile olacağına inandığını söyledi.

Sakarya köyü muhtarı Nurullah Turan ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Nurullah Turan Sakarya Yaşam Güncel Haberler

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