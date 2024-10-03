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Espiye Müftüsü, İtfaiye Personeline Kitap Hediye Etti

Espiye Müftüsü, İtfaiye Personeline Kitap Hediye Etti
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Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' dolayısıyla Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiye personeline kitap hediye etti ve onların özverili çalışmalarını takdir etti.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Gülbe, "Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası"nı kutladığı itfaiye personeline kitap hediye etti.

İtfaiye görevlilerinin her türlü afet ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Gülbe, "Yaz kış demeden hem yangın hem de kurtarma faaliyetlerini özveriyle yürüten itfaiye personelimizi tebrik ediyor, yüce Allah'tan çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

İtfaiye Müdürü Onur Akıllı, Gülbe'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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