Espiye Kaymakamı, Köylerde Altyapı Çalışmalarını Açıkladı

Espiye Kaymakamı, Köylerde Altyapı Çalışmalarını Açıkladı
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Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Hacımahmutlu, Sakarya, Taflancık, Değirmenağzı ve Gülburnu köylerinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını duyurdu. Kanallarda temizlik, betonlama ve yol bakım faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, ilçeye bağlı bazı köylerde alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kavanoz, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmalarını Hacımahmutlu, Sakarya, Taflancık, Değirmenağzı ve Gülburnu köylerinde sürdürdüğünü ifade etti.

Köylerde kanal temizleme, betonlama ve yol bakım faaliyetleri yapıldığını aktaran Kavanoz, çalışmaların program doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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