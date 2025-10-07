Haberler

Espiye Devlet Hastanesi'nde Gebe Okulu Hizmete Girdi

Güncelleme:
Espiye Devlet Hastanesi'nde açılan gebe okulu, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi hizmetlerin sunulması amacıyla hizmete girdi. İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür hizmetlerin önemini vurguladı.

Espiye Devlet Hastanesi bünyesindeki gebe okulu hizmete başladı.

İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, gebe okulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara yönelik yenilikçi hizmetlerin artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Açılışın ardından birimleri de ziyaret eden Aksoy ve beraberindekiler, hastane yönetim ekibi ve sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
