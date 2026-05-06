Espiye'de Öğrenci Sergisi ve Birlik Seçimi

Giresun'un Espiye ilçesinde Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Görsel Sanatlar Öğretmeni Bilge Sarı rehberliğinde akrilik boya, minyatür, hat, ebru, üç boyutlu tasarımlar ve maskelerden oluşan bir sergi açtı. Ayrıca, Espiye Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı encümen üyelik seçimi yapıldı ve dört üye seçildi.

Sergide, akrilik boya çalışmaları, minyatür, hat ve ebru sanatı, artık malzemelerden yapılan üç boyutlu tasarımlar ile maske çalışmaları yer aldı.

Açılış törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, öğretmen, öğrenciler, veliler ile davetliler katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinde üyelik seçimi

Espiye Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı encümen üyelik seçimi gerçekleştirildi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonundaki seçim, Kaymakam Ahmet Kavanoz başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, birlik üyeliğine İl Genel Meclis üyeleri Aydın Cebeci, Eşref Bayrak ile Çalkaya köyü muhtarı Ali Arslan ve Güzelyurt köyü muhtarı Resul Tığ Kuruca seçildi.

Kaymakam Kavanoz, üyeleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
