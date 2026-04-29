Espiye'den kısa kısa

Espiye'den kısa kısa
Fransa'nın Pau kentinde düzenlenen U19 Dünya Rafting Şampiyonası slalom etabında dünya 3'üncüsü olan Kadın Milli Takımı sporcuları için Espiye'de karşılama töreni düzenlendi.

Fransa'nın Pau kentinde düzenlenen U19 Dünya Rafting Şampiyonası slalom etabında dünya 3'üncüsü olan Kadın Milli Takımı sporcuları için Espiye'de karşılama töreni düzenlendi.

Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Espiye Es Es Spor Kulübü bünyesindeki milli sporcular İlayda Dursun, Kardelen Bodur, Sena Akşam, Filiz Gök, Mualla Yıldırım ile antrenörleri Ata Atakul, Hükümet Konağı önünde çiçekle karşılandı.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, ilk kez katılım sağlanan dünya şampiyonasında elde edilen başarının büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Sporcuları ve antrenörlerini kutlayan Kavanoz, bu başarının bölgedeki gençlere örnek olacağının altını çizdi.

Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Espiye'de, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dua edilen programda öğrenciler şiir okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, ecdadın kahramanlıklarının unutulmaması gerektiği belirterek, genç nesillere tarih bilinci aşılamanın önemine dikkati çekti.

Sinevizyon ve tiyatro gösterisinin ardından sona eren programa, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere de katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Hayvan otlatmak için evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu