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Espiye'de Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma ve Dua Programı Düzenlendi

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Espiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve vatandaşların katıldığı programda, sabah namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi. Depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Espiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve vatandaşlar katıldı.

Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Programda depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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