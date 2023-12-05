Üye Girişi
Haberler

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere Altyapı ve Üst Yapı Çalışmalarını İnceledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Karadere, Çam ve Boncukçu mahalleleri ile 19 Eylül Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Karadere, Çam ve Boncukçu mahalleleri ile 19 Eylül Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlgililerden bilgiler alan Karadere, gazetecilere, kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Daha güzel Espiye hedefinde olduklarını ifade eden Karadere, 4,5 yıllık görev sürecinde de bunu başarma adına önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Karadere Eylül Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title