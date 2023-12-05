Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere Altyapı ve Üst Yapı Çalışmalarını İnceledi

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Karadere, Çam ve Boncukçu mahalleleri ile 19 Eylül Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Karadere, Çam ve Boncukçu mahalleleri ile 19 Eylül Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlgililerden bilgiler alan Karadere, gazetecilere, kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Daha güzel Espiye hedefinde olduklarını ifade eden Karadere, 4,5 yıllık görev sürecinde de bunu başarma adına önemli adımlar attıklarını kaydetti.