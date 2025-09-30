Espiye Belediye Başkanı Karadere, Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, ilçede devam eden alt ve üst yapı çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Karadere, Adabük, Cibril, Karadere ve Esentepe mahalleleri ile Yıldırım Beyazıt ve 23 Nisan caddelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlgililerden bilgiler alan Karadere, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Karadere, "Espiye için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemiz için büyük hedeflerimiz var. Yollarını daha güvenli, konforlu hale getirmek, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe yapmak için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." dedi.