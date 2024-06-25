Üye Girişi
Haberler

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere Muhtarlarla Toplantı Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, bir restoranda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Karadere, halkla iç içe bir yönetim anlayışı çerçevesinde muhtarlarla işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Karadere, halkla iç içe bir yönetim anlayışı çerçevesinde muhtarlarla yapacakları işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Espiye'nin tüm sorunlarının farkında olduğunu ifade eden Karadere, şunları kaydetti:

"Sorunlarını kendime dert edindiğim, kendim için ciddi bir aidiyet beslediğim bir ilçe. Kalbiniz, içiniz o kadar müsterih olsun ki bütün sorunları, sizlerin yaşadığı her şeyi biliyorum. Siyasetin içinde bulunduğum dönem birçok muhtarımızla birebir temas halinde de bulunmuştum. Birebir iletişimde olduğumdan dolayı geçmişte yaşanan sıkıntıları biliyorum. Bir anda her şeyi değiştiremeyiz. Ancak biz bunu iletişimle ortak dille başaracağız. Çünkü sizler de yaşadığınız mahalleye hizmet için yola çıktınız. Bizler birlikteliğimizi güçlendirerek artıracağız."???????

Kaynak: AA / Güncel

Karadere Politika Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi: Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi: Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title