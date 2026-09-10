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ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde transit araç geçişleri durduruldu

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'nde, araçların yalnızca ulaşım güzergahını kısaltmak amacıyla yaptığı transit geçişlerin durdurulmasına karar verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'nde, araçların yalnızca ulaşım güzergahını kısaltmak amacıyla yaptığı transit geçişlerin durdurulmasına karar verildi.

ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama Üniversite Trafik Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda hayata geçirildi.

Düzenlemeyle kampüs içi güvenliğin korunması, yaya ve araç trafiğinin güvenli ve düzenli şekilde işlemesi, hasta ve hasta yakınlarının Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yerleşkeyi yalnızca kestirme güzergah olarak kullanan araçların oluşturduğu trafik yükünün azaltılmasıyla eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin daha güvenli ortamda sürdürülmesi, ambulanslar ile diğer acil müdahale araçlarının ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Uygulama, Yeni Nizamiye (Cami yanı), Eski Nizamiye (Acil yanı) ve Karacaşehir Nizamiyesi'nden yerleşkeye girilerek başka bir noktadan çıkılması şeklindeki tüm transit araç geçişlerini kapsıyor.

Hastalar, hasta yakınları, öğrenciler, personel ve ziyaretçiler ile yerleşkeye hizmet sunmak amacıyla gelenlerin erişimi mevcut giriş ve güvenlik kuralları çerçevesinde devam edecek.

Kaynak: AA
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