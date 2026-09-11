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ESOGÜ'de hekim adayları beyaz önlük giydi

ESOGÜ'de hekim adayları beyaz önlük giydi
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Meşelik kampüsündeki spor salonunda düzenlenen törende konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, üniversitelerinde Türkiye'nin en iyi ve donanımlı hekimlerinin yetiştirildiğini belirtti.

Gümüşsoy, öğretim üyelerinin hekim adaylarını en iyi şekilde yetiştireceklerini vurguladı.

Törende Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir de bir konuşma yaptı.

Açılış konuşmasının ardından hekim adaylarına beyaz önlükleri giydirildi.

Törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, Prof. Dr. Mustafa Önder, tıp fakültesi yönetimi, öğretim üyeleri, emekli öğretim üyeleri ve genç hekim adaylarının aileleri de katıldı.

Kaynak: AA
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