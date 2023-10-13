Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı (2)
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ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBolu'da arazi alışverişi nedeniyle tartıştığı Murat Calp'ı (44) bıçaklayarak öldüren Ahmet Beyhan (46), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bolu'da arazi alışverişi nedeniyle tartıştığı Murat Calp'ı (44) bıçaklayarak öldüren Ahmet Beyhan (46), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beyhan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel