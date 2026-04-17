Eşme Belediye Başkanı Tozan "irtikap" soruşturmasında gözaltına alındı

Güncelleme:
Uşak'ta Eşme Belediyesi ile bağlantılı irtikap suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi ve 3 diğer şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan yakalandı.

Operasyon kapsamında Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. de gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı verilen O.Ü'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
