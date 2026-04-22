Haberler

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Uşak'ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

