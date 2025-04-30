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Eslem Teker'in Anısına Kütüphane Açıldı

Eslem Teker'in Anısına Kütüphane Açıldı
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Yüksekova'da başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in anısına, eğitim gördüğü ortaokulda kütüphane açıldı. Açılışta duygu dolu anlar yaşandı ve ailesi bu anlamlı bir davranış için okul yönetimine teşekkür etti.

Başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem Teker adına kütüphane açıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 18 Ocak'ta başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in anısına eğitim gördüğü Ahmed-i Hani Ortaokulunda açılan kütüphaneye adı verildi.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Eslem'in sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Açılışın ardından konuşan Eslem'in babası Ersin Teker, "Burada emeği geçen öğretmenlerimize, okul müdürüne ve kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Güzel bir çalışma yapmışlar, Allah razı olsun. Eslem kızımızın adını bu güzel kütüphanede yaşatmışlar. Bu yüzden biraz sevindik, biraz duygulandık. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eslem'in ailesi ise bu anlamlı davranıştan dolayı okul yönetimine teşekkür ederek, kızlarının isminin böyle güzel bir ortamda yaşatılacak olmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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