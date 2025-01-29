Eskişehir ve Kütahya'da Yoğun Sis Etkili Oluyor
Eskişehir ve Kütahya'nın bazı merkez noktalarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30-35 metreye düştü. Sürücüler kontrollü ilerleyerek trafik güvenliğini sağlıyor.
Eskişehir ve Kütahya'da kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı.
Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.
Yoğun sis nedeniyle sürücüler, yollarda kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kütahya
Kütahya'da kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.
Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerledi.
Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.