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Vali Yılmaz, Terörle Mücadele Vatanseverleri Derneği'ni Kabul Etti

Vali Yılmaz, Terörle Mücadele Vatanseverleri Derneği'ni Kabul Etti
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sabri Durukan ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek dernek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sabri Durukan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede, derneğin yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı Dernek Başkanı Durukan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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