Eskişehir Valisi Yılmaz, Seyitgazi'yi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, bir dizi program kapsamında Seyitgazi ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Yılmaz, Arslanbeyli Mahallesi'nde bulunan Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Türbesi ile Mürvet Ali Paşa Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette dua eden Yılmaz, bölgenin manevi ve tarihi değerleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Yılmaz daha sonra Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve Türbesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla da sohbet eden Yılmaz, Seyitgazi'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine dikkati çekti.

Programı kapsamında Seyitgazi Kaymakamlığını ziyaret eden Yılmaz, ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Abdulkadir Zengin'den bilgi aldı.

Yılmaz ayrıca yeni kaymakamlık binası olarak hizmet verecek olan ve tadilatı devam eden taş binada incelemelerde bulundu.

Vali Yılmaz, Seyitgazi Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Uğur Tepe'den belediyenin ilçede gerçekleştirdiği yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Orman şehidinin ailesine ziyaret

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, geçen yıl Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında beraberindeki 9 kişiyle 23 Temmuz'da şehit olan orman işçisi Tolunay Kocaman'ın ailesiyle bir araya geldi.

Ziyarette, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileten Vali Yılmaz, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Kocaman'a Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Ziyaret dua edilmesinin ardından sona erdi.

Yılmaz, işçilerle iftarda buluştu

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğü işçileriyle iftarda bir araya geldi.

İşçilerle sıraya girerek yemeğini alan Yılmaz, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yılmaz, emekleriyle üretime katkı sunan işçilere teşekkür etti.

Vali Yılmaz, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, çalışanların Ramazan ayını tebrik etti.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
