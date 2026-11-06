Eskişehir Valisi Yılmaz, öğrencilerin davetiyle Cemal Ererdi Anaokulunu ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, öğrencilerin daveti üzerine Cemal Ererdi Anaokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Yılmaz'ı ziyaret ederek okullarına davet eden anaokulu öğrencileri, kendilerini kırmayan Vali Yılmaz'ı okulda ağırladı.

Okulun sınıflarını ve bahçesini gezen Yılmaz, öğrencilerin iklim değişikliği, doğanın korunması ve sürdürülebilir gelecek konularında hazırladığı çalışmaları inceledi.

Öğrenciler, okul içerisinde ve bahçesinde hayata geçirdikleri uygulamaları Vali Yılmaz'a tanıtarak çalışmaların amaçları ve elde ettikleri sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA