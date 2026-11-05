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Eskişehir Valisi Yılmaz, Mihalıççık'ta Yunus Emre külliyesinde inceleme yaptı

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Eskişehir Valisi Yılmaz, Mihalıççık'ta Yunus Emre külliyesinde inceleme yaptı
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mihalıççık'ta Yunus Emre'nin mezarını ve külliyesini ziyaret ederek dua etti, alanda inceleme yaptı. Yılmaz, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışına dayanan mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mihalıççık ilçesinde Yunus Emre'nin mezarını ve külliyesini ziyaret etti.

Eskişehir Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, ziyarete hayırsever iş insanı Tayfur Bayar, Mihalıççık Kaymakamı Fahrettin Çırak ve Belediye Başkanı Haydar Çorum da katıldı.

Yunus Emre'nin Yunus Emre Mahallesi'ndeki mezarı başında dua eden Vali Yılmaz, daha sonra külliye alanında incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalar ve bölgenin tarihi ve kültürel önemi hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışına dayanan düşünce mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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