Haberler

Vali Yılmaz, Halk Sağlığı Haftası Etkinliğinde Sağlık Stantlarını Ziyaret Etti

Vali Yılmaz, Halk Sağlığı Haftası Etkinliğinde Sağlık Stantlarını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen program çerçevesinde sağlık stantlarını gezdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün standının yanı sıra SOMET Zihinsel Gelişim Derneği'ni de ziyaret eden Yılmaz, sağlığın önemine vurgu yaparak "Bedeniniz size neye ihtiyacı olduğunu söyler, yeter ki dinlemeyi bilin" dedi. Etkinlik boyunca resim sergisini de gezen Vali Yılmaz, katılımcılarla bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda sağlık stantlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan stantları gezen Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yılmaz, etkinlikte SOMET Zihinsel Gelişim Derneği'nin standını da ziyaret ederek dernek temsilcileriyle görüştü.

Sağlığın önemine dikkati çeken Yılmaz, "Bedeniniz size neye ihtiyacı olduğunu söyler, yeter ki dinlemeyi bilin." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, program kapsamında sağlık alanında faaliyet gösteren diğer stantları ve resim sergisini de gezerek katılımcılarla bir araya geldi.

Kaynak: AA
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

Altında 7 ay sonra bir ilk!
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrıldı
ABD'de 104 yıllık market devi küçülüyor! 60 mağazanın kapısına kilit vurulacak

Zincir market kapısına kilit vuruyor! Çok sayıda kişi işsiz kalacak
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi

Hepsi Türkiye'ye sokulacakken komşuda kaldı! Paket paket çıktı