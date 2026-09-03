Vali Yılmaz, Halk Sağlığı Haftası Etkinliğinde Sağlık Stantlarını Ziyaret Etti
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen program çerçevesinde sağlık stantlarını gezdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün standının yanı sıra SOMET Zihinsel Gelişim Derneği'ni de ziyaret eden Yılmaz, sağlığın önemine vurgu yaparak "Bedeniniz size neye ihtiyacı olduğunu söyler, yeter ki dinlemeyi bilin" dedi. Etkinlik boyunca resim sergisini de gezen Vali Yılmaz, katılımcılarla bir araya geldi.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda sağlık stantlarını ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan stantları gezen Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Yılmaz, etkinlikte SOMET Zihinsel Gelişim Derneği'nin standını da ziyaret ederek dernek temsilcileriyle görüştü.
Sağlığın önemine dikkati çeken Yılmaz, "Bedeniniz size neye ihtiyacı olduğunu söyler, yeter ki dinlemeyi bilin." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, program kapsamında sağlık alanında faaliyet gösteren diğer stantları ve resim sergisini de gezerek katılımcılarla bir araya geldi.