Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Kütüphane Haftası mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, bilginin en güvenilir limanı, medeniyetin hafızası ve aydınlık geleceğin teminatı olan kütüphanelerin bireylerin kendilerini keşfettiği, fikirlerin filizlendiği mekanlar olduğunu belirtti.

Okuma kültürünün bir yaşam biçimi haline geldiği, üç üniversitesiyle eğitimin ve bilimin merkezi olan "öğrenci şehri" Eskişehir'de kütüphanelerin sadece kitap raflarından ibaret değil, gençlerin hayallerini inşa ettiği birer yaşam alanı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızla dönüştüğü günümüzde dijital imkanlarla zenginleşen kütüphanelerimiz, bilgiye erişimde fırsat eşitliğinin de en güçlü kalesidir. Bu vesileyle raflardaki her bir hazineyi okuyucuyla buluşturan, bilgiye giden yolda rehberlik eden tüm kütüphanecilerimizin ve kitapsever Eskişehirli hemşehrilerimin Kütüphane Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."