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Vali Yılmaz’dan Jandarma’nın 187. Yılına Özel Mesaj

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajda, teşkilatın vatan sevgisi ve fedakârca görev anlayışıyla milletin huzuru için çalıştığını vurguladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, milletin huzuru, güvenliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü için asırlardır fedakarca görev yapan, temelinde vatan sevgisi ve görev bilinci olan jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz, kurulduğu günden bu yana yüksek disiplin anlayışı ve üstün görev bilinciyle "Önce vatan" diyen jandarma teşkilatının sadece bir asayiş gücü değil, aynı zamanda devletin şefkatini en uzak köylerimize kadar ulaştıran güven kapısı olduğunu kaydetti.

Eskişehir'de tesis edilen eşsiz huzur ikliminin gece gündüz demeden omuz omuza çalışan kahramanların eseri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şehrimizde asayişin sağlanmasında sergiledikleri örnek iş birliği için hem jandarma hem de emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu iki güzide kurumumuzun uyumu, Eskişehir'imizi Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri yapma yolundaki en büyük gücümüzdür. 'Güvenli Şehir Eskişehir' sloganımızın içini fedakarlıklarıyla dolduran, her türlü suç ve suçluyla mücadelede azimle hareket eden jandarma teşkilatımız, milletimizin sarsılmaz güvenine her zaman layık olmuştur."

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın her karışını kanlarıyla sulayan, geride bıraktıkları her şeyi vatan için göze alan şehitleri rahmetle, şükranla ve saygıyla andığını belirten Yılmaz, "Gazilerimizin her birini hürmetle selamlıyor, onlara sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Jandarma teşkilatımızın 187'nci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, yurdun her köşesinde, her koşulda görev başında olan tüm teşkilat mensuplarına ve onların değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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